"Об обороне Бахмута будут писать в учебниках по тактике и стратегии и преподавать этот эпизод войны в ведущих военных ВУЗах"

Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя ситуацию в Бахмуте.

Напомним, оккупанты пытаются окружить Бахмут, бросив на этот участок огромное количество «вагнеровцев». Не смотря на ежедневные потери, россияне продолжают штурмовать город.

В Минобороны Украины заявили, что пребрасывают подкрепления. Такое решение, подчеркнули в Минобороны, приняли военные, а не политики.

Однако обсуждения относительно целесообразности удержания города и вывода войск ВСУ не утихают. Так, советник Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил в интервью CNN, чтот ВСУ могут отступить:

«Россия сейчас пытается окружить Бахмут, и для этого они используют своих лучших наемников из ЧВК «Вагнер», очевидно, лучше всего обученных и наиболее опытных. Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят - потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», - отметил он.

В свою очередь, Коваленко, анализируя ситуацию в Бахмуте поделился мненим, что лично он предпосылок к выводу подразделений ВСУ из Бахмута по состоянию на сейчас он не видит.

«Оборона эффективна до тех пор, пока обороняющиеся имеют логистику и достаточное МТО. Логистика осуществляется сейчас в основном по трассе 0504, а так же через Часов Яр на Хромовое. После того как оккупанты развили успех в направлении Парасковиевка-Берховка их охватил азарт. Перерезав трассу М03 они ощутили какой-то эфемерный вкус победы, но он мнимый и вот почему», - пишет Коваленко в своем телеграм-канале.

По его словам, чтобы физически перерезать дорогу Часов Яр-Хромовое россиянам придется пройти 4 км по открытому пространству - полям.

«Аналогично как из Клищеевки на Ивановское, в чём они познали фиаско», - подчеркнул Коваленко.

Фактически, отмечает эксперт, именно это является сейчас преградой для российского командования.

«Обширные, по артиллерийским меркам, открытые пространства, для перерезания важной логистики, до которых не добраться, не дойти, без серьёзных потерь на каждом метре этих бесконечных километров», - пояснил аналитик.

Коваленко также добавил, что обе эти логистические артерии находятся под огневым давлением врага, но и месяц назад было не легче.

«Тем не менее, логистика работает, с рисками, но работает. И как только для оставшейся логистики на Бахмут будет угроза её физического перерезания, тогда защитников и начнут выводить из города. Следует учитывать и то, что сейчас враг активизирует деятельность в направлении ИПСО по Бахмуту и в информационное пространство будет осуществляться вбрасывание большого количества деморализующих и панического характера сообщений», - предупредил Коваленко, призвав украинцев сохранять критическое мышление.

Тем временем сами бойцы из Бахмута призывают: "Народ, успокойтесь!" и просят верить в ВСУ, и не равзодить панику.

Напомним, оккупанты готовятся наступать на еще двух направлениях.

Также напомним, что оккупанты могут готовить новый, очень мощный ракетный удар по Украине.

Кроме того, сообщалось, что Россия после Украины нацелилась на новую страну.