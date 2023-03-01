Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, учитывая этот признак, ракетный удар по Украине может произойти уже в ближайшие дни.

«Появление ракетоносителей в Черном море говорит о том, что долго там их держать не могут. Сегодня погода часто меняется. Если они вышли, то в ближайшие 1-3 суток они могут применить оружие. Общее количество ракет, которое они могут нести – 32 ракеты. Давно их не было в акватории. На прошлой неделе там было 2 носителя, а сегодня 5», - рассказал Жданов в эфире Киев24.

Это, по его словам, также является признаком того, что оккупанты могут готовить массированный ракетный удар.

Между тем стало известно, что причиной последней воздушной тревоги в Киеве был враждебный БПЛА, а не воздушный шар, как сообщалось ранее.

"Идентификацию объекта удалось осуществить после его поражения", - добавили в КМВА.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает в своем телеграмм-канале, что уже три недели российские оккупанты не наносили по Украине массированный ракетный удар.

И это, по его словам, заставляет задуматься о причинах их отсутствия, ведь на момент 24 февраля боекомплект у врага был накоплен.

Также Коваленко напомнил, что средний показатель накопления боекомплекта ракет разной номенклатуры у оккупантов составляет от 2-3 до 5 ракет в сутки.

То есть, отмечает эксперт, по состоянию на сегодняшний день, 1 марта, у них может быть накоплен БК от 60 до 105 ракет. А значит, есть причина, по которой они его не запускают.

Аналитик не верит, что ракеты у российских окупантов закончились, потому что производство, хоть и ограниченное, но остается.

«Тогда что же значит эта пауза? На мой взгляд, эта пауза может быть вызвана либо накоплением максимально возможного БК, для нанесения максимально разрушающего эффекта из возможных, либо подготовкой к другой "СВО", которую необходимо будет поддержать нанесением ракетных ударов. Если говорить о максимально возможном ударе, то следует понимать, что он имеет ограничения. Этим ограничением является количество носителей данного БК. То есть, Россия не может накопить больше, чем способны запустить носители. Или это накопление для длительного применения. И вот здесь идет вариант с еще одной "СВО", гибридной операцией, например, против Молдовы», - предполагает Коваленко.

Эксперт добавляет, что Молдова на сегодняшний день не имеет эшелонированной ПВО, которая могла бы эффективно защитить воздушное пространство страны от массированной ракетной атаки.

«Именно оказание поддержки наступающим подразделениям с территории Приднестровья, посредством нанесения постоянных ракетных ударов по территории Молдовы может в перспективе применить россия, если пойдёт на реализацию такого сценария», - размышляет Коваленко.

По словам военного эксперта, если в ближайшее время по Украине так и не будет массированного ракетного удара, это может означать, что россия готовится к одному из вышеописанных сценариев.

И в этом случае Кишиневу «стоит напрячься».

Напомним, ситуация в Молдове ухудшается, начались потасовки с полицией.

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