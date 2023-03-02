Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники отбили на этих направлениях более 170 атак противника.

«Российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам в Харьковской, Полтавской и Доннечинской областях. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали 2 БпЛА "Шахед-136"», - рассказали в Генштабе ВСУ, добавив, что ударные дроны удалось сбить.

Кроме того, враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

«Уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов очень высок по всей территории Украины», - предупредили в Генштабе.

Также сообщается, что на Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных объекта врага.

Тем временем в американском Институте изучения войны отмечают, что расследование New York Times (NYT) по поводу катастрофических потерь россиян во время недавнего российского наступления близ Угледара указывает на то, что российские военные все еще не в состоянии быстро решить проблемы, связанные с серьезными. потерями личного состава и техники.

Аналитики напомнили, что 1 марта NYT сообщило, что украинские официальные лица констатировали, что российские войска продолжали совершать серьезные ошибки и выдвигать танковые колонны в украинские засады во время недавнего трехнедельного российского наступления вблизи Угледара, который украинские источники охарактеризовали как крупнейшую танковую битву.

По данным издания, российские войска потеряли по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров (БТР) во время трехнедельного наступления, что заставило их последнюю неделю прибегать к фронтальным атакам пехоты.

«Украинские войска очертили свою тактику для NYT, заявив, что они заманили российские силы в зоны поражения, прежде чем обездвижить российские колонны и направить их на заминированные обочины, а затем уничтожить их артиллерией, включая HIMARS, обычно используемую против статических тыловых целей», – отметили эксперты института.

Российские подразделения, развернутые в районе Угледара, прежде всего 155-я морская пехотная бригада, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, понесшим значительные потери в этом районе в октябре 2022 года и вновь в феврале 2023 года.

"Расследование NYT подтверждает оценку ISW о том, что продолжение воспроизводства и усиление российских военных неудач будет препятствовать способности российских войск проводить эффективные наступательные операции", - подчеркнули эксперты.

Напомним, минувшей ночью оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье, есть жертвы.

Также сообщалось, что оккупанты окружают Бахмут - что сейчас происходит на поле боя.

Кроме того, Politeka.net писала о новых взрывах в оккупированном Крыму.