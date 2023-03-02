Повышение температуры привело к грязным условиям, известным в украинском языке как "бездорожье", что ограничивает передвижение по сельским местностям.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде британской разведки.

Разведчики отмечают, что трудности при передвижении по сельской местности создают военное преимущество для обороняющихся сил.

Ожидается, что в последующие недели температура воздуха будет расти, создавая больше грязи и еще больше усложняя передвижение.

Самой сложной ситуация почти наверняка будет до конца марта – после окончательной оттепели. Это практически исключит возможность передвижения тяжелой бронетехники в районе Бахмута.

О болотах в районе Бахмута рассказывают и сами бойцы ВСУ. По их словам, это на руку украинским защитникам.

«Мы оборудовали свои позиции хорошо в городе. Грелки ноги греют, есть возможность себя нормально чувствовать. А враг бежит, падает в болото. Если у нас половина людей с температурой и кашлем, то представляю, что там происходит у них», - рассказал BBC News Украина о ситуации с обороной города бывший депутат Верховной Рады, а ныне солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк, который сейчас именно в Бахмуте.

По его словам, враг, который наступает по шею в болоте, «чувствует себя гораздо хуже».

Защитники также сообщил, что ВСУ в городе имеют возможность двигаться по асфальту, есть подвалы, а вот врагу гораздо труднее.

«Поэтому из моего впечатления на моем участке фронта и с недавнего визита командующего группировкой Сырского войск кажется, что никто не собирается отходить. И смысла сдавать нет. Мы сидим в городе на нашем участке фронта, а враг сидит в поле. Что на севере и востоке – мне говорить сложно. Стрелковое сражение идет постоянно», - рассказал Сиротюк.

Также боец ​​уверен, что россиянам не следует делать подарок, оставляя Бахмут, потому что их аппетиты будут только усиливаться:

«Если они возьмут город, это усилит их аппетиты. Потому я бы не давал им такого подарка. Потому что каждое взятое село украинское для них подарок».

По словам Сиротюка, у украинских защитников есть возможность держать свои позиции, ведь есть подвоз боекомплекта и живой силы.

«Сейчас мое солдатское ощущение такое – пока мы Бахмут держать можем. И не нужно давать подарков Путину», - объяснил гранатометчик.

Также Сиротюк заверил, что удерживать город и отбивать – это разные уровни потерь.

«Поэтому если ВСУ планируют возвращать Донбасс, то города сдавать нельзя, их очень тяжело будет отбивать», – говорит он.

Напомним, россияне пытаются окружить Бахмут.

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