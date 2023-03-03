Спасатели в Запорожье продолжают разбирать завалы жилого дома, в который попала российская ракета.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, утром 3 марта из-под завалов деблокировали тела еще двух погибших.

Таким образом, по состоянию на 8:00 известно о 5 погибших. Без вести пропали 12 человек, еще 8 - травмированы.

Напомним, ранее было известно о трех жертвах удара окупантов по жилому дому в Запорожье.

Также сообщается, что коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.

Тем временем стало известно, что этой ночью агрессор дважды целил по Никопольскому району Днепропетровской области. Под обстрел из тяжелой артиллерии попала Марганецкая община.

Погибших и пострадавших из-за вражеской атаки, к счастью, нет.

Спасатели обследуют территорию, где произошли прилеты, и выясняют последствия ударов.

Напомним, в ночь на 2 марта в городе Запорожье в результате ракетного удара произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома.

Также сообщалось, что россияне сменили тактику в районе Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Валерия Залужного спрогнозировали, когда может закончиться война.