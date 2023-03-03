Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко, на Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка.

К счастью, обошлось без жертв.

На Донецком направлении в Очеретинской громаде повреждены 3 дома в Тоненьком; Северное порежило авиаракетный удар, Каменка — артобстрел, Красногоровка — обстреляна из артиллерии и танков.

«Авдеевка за ночь трижды попадала под артобстрелы – попадание по территории трех улиц и промзоны. Утром произошел артобстрел по жилому кварталу и авиаракетный удар по территории АКХЗ», - сообщил Кириленко.

На Горловском направлении в Бахмуте в результате атаки повреждено 18 многоэтажек и частный дом, ранен 1 человек.

«Еще 1 человек ранен в Железном Торецкой громады. В Константиновской ТГ повреждены 3 дома: в Константиновке, Иванополье и Дилиевке. 14 домов повреждены в Васюковке Соледарской ТГ», – рассказал Кириленко.

Тем временем на Лисичанском направлении в Переездном Звановской территориальной громады разрушены 3 дома и 10 повреждены.

Повреждены несколько частных домов в Северске, зафиксировано 7 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской громады.

Всего за сутки россияне убили двух мирных жителей Донбасса. Ранения получили пять человек.

Тем временем стало известно, что российские оккупанты вновь обстреляли Херсонщину: один человек погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, ранее стало известно, что возросло количество жертв ракетного удара по жилому дому в Запорожье.

Также сообщалось, что россияне сменили тактику в районе Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала об украинском артисте, который похвастался, что сбежал из Украины и заявил, что те, кто сейчас погибает за свободу и независимость, сделали свой выбор.