На базе США в Германии украинские военные проходят учения, готовясь к наступлению.

Как сообщает издание The New York Times, высокопоставленные американские генералы принимали украинских военных для проведения серии «кабинетных» учений, призванных помочь ВСУ наметить следующий этап битвы за освобождение территории от российских войск.

Так, во время военных учений в штабе сухопутных войск США в Европе и Африке военные отрепетировали ряд вариантов наступления, а в ходе заседаний, на которых присутствовали самые высокопоставленные генералы США, шла речь о разработке стратегии, рисках и преимуществах различных сценариев.

Решать, каким курсом следоать будут украинцы, подчеркнули в издании.

Также подчеркивается, что генерал Кристофер Дж. Каволи, верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе, похвалил «феноменальную» адаптируемость украинских вооруженных сил и сказал, что будет оказана помощь адаптироваться еще больше.

По понятным причинам, осведомленные с ходом учений генералы не детализируют варианты, которые украинцы опробовали на учениях.

Другие высокопоставленные американские чиновники военные аналитики и украинские эксперты предположили, что Украина может попытаться выступить против российских оборонительных рубежей на северо-востоке или востоке страны, в том числе в Донецке и Луганске.

Украина также может начать наступление на юге, нацелившись на так называемый сухопутный мост, соединяющий материковую часть России с оккупированным Крымом.

Добавим, тем временем стало известно, что в оккупированной россиянами Евпатории роют окопы.

Также добавим, что главный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Назаров не исклюил переговоры с россией. В частности, после того, как ВСУ деоккупируют территории, прежде всего Херсонской и Запорожской областей.

"Это регионы, имеющие выход к Азовскому морю и граничащие с Крымом. Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Война переместится к границам РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами", - заявил Виктор Назаров в интервью изданию Spiegel.

Напомним, ранее стало известно, что россияне изменили тактику в районе Бахмута.

Также сообщалось, что у Валерия Залужного спрогнозировали, когда может закончиться война.

Кроме того, Politeka.net писала об украинском артисте, который сбежал из страны и заявил, что реализовует свое право на хорошую жизнь.