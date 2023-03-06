Оккупационные войска россии пытаются взять Бахмут под свой контроль, но это им не удается.

Украинские войска по-прежнему удерживают ключевой путь в город и выход из него.

Об этом заявил заместитель командующего Национальной гвардией Украины, старшина батальона ВО "Свобода" Владимир Назаренко.

Назаренко сравнил обстановку вокруг Бахмута и в окрестностях города с адом. Однако сама трасса Бахмут-Константиновка, которая важна, в частности, для поставки в город, контролируется военными Украины.

"В Бахмуте каждый час похож на ад. К сожалению, у врага были успехи на северо-западе от Бахмута – неделю, полторы, две назад. И сейчас враг пытается найти слабое место, проводить психологические операции по запугиванию, но украинские воины стойкие и дают хороший отпор», - сказал Назаренко в эфире Киев24.

Также защитник рассказал, что в последние несколько дней линия фронта «чрезвычайно тяжелыми усилиями» не двигается, то есть стабилизирована.

По его словам, россияне напирают, ищут слабые места в украинской обороне и боем пытаются оттянуть силы ВСУ.

Также они комбинируют разные методы и тактики, однако терпят неудачу.

В свою очередь спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона сообщил, что у украинских зщитников сохраняется возможность доставлять боеприпасы и вывозить раненных.

«Туда есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, медикаменты, забирать раненых», - заверил спикер.

Также он признал, что автодорога Бахмут – Константиновка сейчас действительно крайне опасна.

Добавим, тем временем стало известно, что на разминирование территории Украины может уйти 70 лет.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с членом парламента Канады Хизер Макферсон

«Для решения этой проблемы в кратчайшие сроки нужна мощная поддержка международных партнеров - финансовая, технологическая, организационная», - сказала Свириденко.

Напомним, ранее сообщались неожиданные подробности контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что у Валерия Залужного спрогнозировали, когда может закончиться война.

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