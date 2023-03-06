Так, стало известно, что Зеленский сегодня, 6 марта, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, пишет Politeka.net.
Согласно сообщению Офиса Президента, командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили главе государства о ситуации на основных направлениях фронта.
Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте.
Так, Зеленский задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.
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Они, как отметили в ОП, высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.
Также известно, что на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.
Ранее в сети появились новые кадры из Бахмута.
«Украинские подразделения, с которыми мы поддерживаем связь, все находятся на тех же местах», - прокомментировал кадры военный журналист Андрей Цаплиенко.
Кроме того, сообщалось, что защитники сравнили ситуацию в Бахмуте с настоящим адом.
Также стало известно о гибели очень храброй украинской красавицы.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ударили ракетами по школе и жилым домам.