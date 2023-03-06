Так, стало известно, что Зеленский сегодня, 6 марта, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению Офиса Президента, командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили главе государства о ситуации на основных направлениях фронта.

Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте.

Так, Зеленский задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.

Они, как отметили в ОП, высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

Также известно, что на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

Ранее в сети появились новые кадры из Бахмута.

«Украинские подразделения, с которыми мы поддерживаем связь, все находятся на тех же местах», - прокомментировал кадры военный журналист Андрей Цаплиенко.

Кроме того, сообщалось, что защитники сравнили ситуацию в Бахмуте с настоящим адом.

Также стало известно о гибели очень храброй украинской красавицы.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ударили ракетами по школе и жилым домам.