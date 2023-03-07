Стали известны новые данные разведки по поводу потерь оупантов в попытках взять Бахмут Донецкой области под свой контроль.

Так, по оценкам разведки НАТО, потери России во время битвы за Бахмут составляют пять к одному по сравнению с украинской армией, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Альянса.

Чиновник уточнил, что НАТО пришли к таким выводам, опираясь на собственные разведывательные данные.

При этом он отметил, что несмотря на то, что россия потеряла в боях за Бахмут в разы больше солдат, Украина также несет потери.

Напомним, ранее соотношение потерь Украины и РФ в боях за Бахмут озвучивал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, это 1 до 7, то есть оккупанты теряют в 7 раз больше солдат.

"Да, там сложно и тяжело, но имейте в виду, что наши ребята ежедневно их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем. И вот этот, скажем так, перерасчет – 1 до 7 в нашу пользу", – подчеркивал секретарь СНБО.

Между тем, аналитики американского института изучения войны констатируют, что россия может потерять свои элитные отряды под Бахмутом.

Так, эксперты отмечают, что военному командованию России для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой на поддержку ЧВК "Вагнер" свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

"Возможность нанести ущерб элитным частям группы "Вагнер" вместе с другими элитными подразделениями в условиях ведения городских боев вероятно для Украины", - говорится в отчете.

Напомним, ранее Валерий Залужный принял решение по Бахмуту.

Также сообщалось, смогут ли россияне переломить ход войны.

Кроме того, стало известно о гибели очень храброй украинской красавицы.