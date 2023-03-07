О том, что стало известно имя храброго Героя, кадры с которым облетели весь мир, сообщила продюсер BBC София Кочмар-Тимошенко, пишет Politeka.net.

На своей странице в Facebook Кочмар-Тимошенко рассказала, что мужчину узнала сестра.

«Узнала. Проверила. Сестра говорит – «100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету». Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь побратимы с нуля и хочет быть у его матери с самого утра. Слава Герою!», - рассказала продюсер BBC.

В комментариях пользователи соцсетей выражают соболезнования семье погибшего Воина:

«Боже, помоги семье и близким воина, пережить этот ужас. Боль»,

«Какая боль…», «как это страшно, боже…»,

«Это страх для семьи»,

«Сочувствие близким, вечная Память».

Тем временем Хештег "Слава Украине!" возглавил мировые тренды Twitter – через несколько часов появились десятки тысяч сообщений.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

Напомним, в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заверил, что убийцы будут найдены:

«Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: «Слава Украине!» Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: «Герою слава! Героям слава! Украине слава!» И мы найдем убийц…».

Ранее также стали известны новые данные разведки – сколько на самом деле гибнет оккупантов в боях за Бахмут.

Также сообщалось, смогут ли россияне переломить ход войны.

Кроме того, стало известно о гибели очень храброй украинской красавицы.