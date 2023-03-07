Появились данные о бойце, кадры казни которого облетели не только Украину, но и весь мир.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины, по предварительным данным, погибшим военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура.

«Тимофий Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 г. после боевых действий в районе города Бахмут. Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности может быть установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз», - говорится в сообщении.

Командование 30-й отдельной механизированной бригады и побратимы Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Также побратимы убитого Героя пообещали отомстить врагу.

Напомним, ранее сообщалось, что убитого защитника опознала его сестра.

По ее словам, "это его голос, его глаза".

Ранее женщина в соцсети разместила фото своего пропавшего без вести брата.

В сети также рассказали, что родные погибшего Тимофея сейчас находятся в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

Кроме того появилась информация, что без отца остались пятеро детей.

Также сообщалось, что на полигонах в Беларуси заметили нечто странное.

Ранее Валерий Залужный принял решение относительно Бахмута.