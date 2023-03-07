И это время наступит в ближайшие несколько месяцев.
Такой прогноз сделал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
По его словам, уже к маю российская артиллерия не сможет совершать даже полных 10 тыс выстрелов в сутки.
«К июлю они выйдут на потребление исключительно внутреннего производства снарядов - 4-5 тыс выс/сут», - прогнозирует эксперт.
Коваленко отмечает, что если россия не найдет стретью сторону поставщика снарядов, «то уже летом ее укроет снарядный инсульт».
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Выпустил несколько пуль: человека в Киеве расстреляли прямо на улице
Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту
Катастрофические потери и конфликт Зеленского с Залужным: украинцев предупредили о фейк-атаке россиян из-за Бахмута
"Вот и все": выжившая в Запорожье рассказала, как людей бросили на произвол судьбы
Добавим, о дефиците снарядов у оккупантов заявлялось неоднократно. Так, прогнозировалось, что именно он станет причиной снижения темпов боевых действий в районе Бахмута.
В свою очередь начальник украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что проблемы россиян с артиллерийскими боеприпасами станут более ощутимы к марту 2023 года. По его словам, ранее враг использовал 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, а сейчас этот показатель составляет 19 – 20 тысяч снарядов.
Кроме того, Буданов заявил, что российские силы изъяли все остатки артиллерийских боеприпасов из белорусских военных складов.
О дефиците снарядов информировала и разведка Минобороны Великобритании.
В сообщении говорилось, что россиянам не хватает необходимых запасов артиллерийских боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций и что поддержание оборонных операций вдоль длинной линии фронта в Украине требует от российских военных тратить значительное количество снарядов и ракет ежедневно.
Таким образом, оккупанты совсем скоро окажутся в ловушке из-за дефицита артиллерийских боеприпасов.
Напомним, срочную службу хотят отменить - что придумали вместо.
Кроме того, сообщалось о новой масштабной атаке дронами.
Ранее появились новые подробности из Бахмута.