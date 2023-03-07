Скоро наступит тот момент, когда интенсивность артиллерийского огня со стороны оккупантов значительно сократится.

И это время наступит в ближайшие несколько месяцев.

Такой прогноз сделал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, уже к маю российская артиллерия не сможет совершать даже полных 10 тыс выстрелов в сутки.

«К июлю они выйдут на потребление исключительно внутреннего производства снарядов - 4-5 тыс выс/сут», - прогнозирует эксперт.

Коваленко отмечает, что если россия не найдет стретью сторону поставщика снарядов, «то уже летом ее укроет снарядный инсульт».

Добавим, о дефиците снарядов у оккупантов заявлялось неоднократно. Так, прогнозировалось, что именно он станет причиной снижения темпов боевых действий в районе Бахмута.

В свою очередь начальник украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что проблемы россиян с артиллерийскими боеприпасами станут более ощутимы к марту 2023 года. По его словам, ранее враг использовал 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, а сейчас этот показатель составляет 19 – 20 тысяч снарядов.

Кроме того, Буданов заявил, что российские силы изъяли все остатки артиллерийских боеприпасов из белорусских военных складов.

О дефиците снарядов информировала и разведка Минобороны Великобритании.

В сообщении говорилось, что россиянам не хватает необходимых запасов артиллерийских боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций и что поддержание оборонных операций вдоль длинной линии фронта в Украине требует от российских военных тратить значительное количество снарядов и ракет ежедневно.

Таким образом, оккупанты совсем скоро окажутся в ловушке из-за дефицита артиллерийских боеприпасов.

Напомним, срочную службу хотят отменить - что придумали вместо.

Кроме того, сообщалось о новой масштабной атаке дронами.

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