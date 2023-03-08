Гипотетический захват Россией Бахмута откроет российским силам дорогу в Краматорск, Славянск и другие важные населенные пункты в Донецкой области.

Об этом, напомним, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

В американском Институте изучения войны прокомментировали данные опасения, предположив, что российские войска все же не имеют возможности использовать гипотетический захват г.Бахмут Донецкой области для получения оперативного эффекта.

Аналитики считают, что в случае захвата Бахмута россиянам придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления. Российские силы могут попытаться продвинуться на запад по трассе Т0504 в сторону Константиновки (примерно в 20 км от Бахмута) или могут продвинуться на северо-запад по трассе Е40 в направлении района Славянск-Краматорск на северо-западе Донецкой области (примерно в 40 км к северо-западу от Бахмута).

Эксперты отмечают, что эти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет только одному из них.

Аналитики подчеркивают, что украинские силы сильно укрепили оба этих маршрута и любая попытка России продвинуться по этим дорогам, вероятно, обойдется очень дорого.

Кроме того, отмечают военные аналитики, российским силам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для наступления за Бахмут, а тактические «штурмовые отряды», использовавшиеся при штурмах Бахмута, вероятно, неспособны вести маневренную войну.

«Недавние российские наступления в городских районах Бахмута демонстрируют, что российские войска могут добиться ограниченных тактических успехов с помощью лобовых атак под командованием пехоты. Российским силам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для использования дорог (которые, вероятно, сильно укреплены) к западу от Бахмута», - отмечают аналитики, добавляя, что российские войска все больше полагаются на «штурмовые отряды», оптимизированные для лобовых атак на укрепленные районы, а не для маневренной войны.

Эти отряды вооружены артиллерией и используют упрощенную тактику и, как признают российские военные блогеры, слишком малочисленны, чтобы «пробить широкую и глубокую брешь» в украинских оборонительных порядках и следовать за ними танковыми и механизированными батальонами.

Эта упрощенная тактика в сочетании с растущими потерями среди наиболее боеспособных российских войск, вероятно, значительно ограничит способность войск рф должным образом использовать любые пути продвижения, открытые после захвата Бахмута, отмечают аналитики Института.

«Маловероятно, что российские войска одержат больше, чем тактическую победу после 10 месяцев штурмов», - говорится в отчете.

Тем временем боец ВСУ, который ведет телеграм-канал "Бахмутский демон" сообщил, что есть препектива того, что Бахмут удастся удержать и не отступить за границы города.

"Не буду лукавить, что сценарий ухода на границы города во избежание котла и продолжения обороны обсуждался, но сейчас именно он не актуален", - отметил защитник, добавив, что штурмовики оккупантов по ряду локаций остановлены, а где-то их "откатили".

Боец предположил, ВСУ удастся выиграть время до формирования "ударного катка", который ударит по оккупантам и они посыпятся, "как карточный домик".

Напомним, в битве за Бахмут погиб легендарный украинец.

Также сообщалось о большой проблеме оккупантов - как изменится ситуация на поле боя.

Кроме того, Politeka.net писала, что официально названо имя бойца ВСУ, расстрелянного оккупантами после слов "Слава Украине".