Почти треть украинской армии скоро будет иметь вооружение по стандартам НАТО, говорится в новой публикации издания The Economist.

Журналисты напоминают, что «Леопарды» немецкого производства оказались в центре споров между партнерами Украины и это отвлекло от более важного изменения в стратегии - Америка и Великобритания поняли, что затяжная война не в интересах Запада.

поле боя, ВСУ, война, оружие, фронт

Более того, Россия оказалась еще слабее, чем считалось. Авторы публикации говорят, что поворотный момент наступил 20 января, когда союзники согласились вооружить Украину боекомплектом, превышающим объем дивизии, с целью иметь большую его часть к концу марта.

И после этого ручеек оружия превратился в поток: из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% — более 8 миллиардов долларов — поступило за три месяца с 9 декабря. Один представитель европейского оборонного ведомства говорит, что поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. Американский пакет включает в себя, например, бронированные мостоукладчики, которые были бы жизненно необходимы для любого наступления.

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ВСУ, война, фронт

В результате, как отмечают авторы статьи украинская армия трансформируется. Генерал Валерий Залужный надеется, что со временем в его распоряжении будет три новых армейских корпуса, каждый из которых будет состоять из шести бригад и насчитывать более 20 000 человек.

Также военные аналитики отмечают, что в ходе своего наступления россияне хотели заставить Украину использовать свои резервы, но битва за город привелка к гораздо большим потерям в рядоах российской армии, чем украинской.

«И что еще более важно, генерал Залужный избежал очевидной ловушки. Вместо того, чтобы бросить в Бахмут значительные резервы для спасения города, что имеет гораздо большее символическое, чем военное значение, он отправил войска за границу для обучения новой технике», - утверждает The Economist.

Так, на полигоне в восточной Баварии командование 7-й армии США проводит курс для украинцев, чтобы объединить их в более крупные батальоны и бригады, способные проводить "общевойсковую" операцию, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие рода вооруженных сил действуют одновременно и согласованно.

Угледар, поле боя, фронт

В то же время, отмечают журналисты, боеприпасы остаютс серьезной проблемой для Украины – западные союзники не торопятся наращивать производство. Также отмечается отсутствие у Украины военно-воздушных сил.

С другой стороны, российская армия находится в ужасном состоянии. В конечном итоге ей придется еще больше истощать свои скудные резервы и стягивать подразделения из других частей длинной линии фронта, создавая бреши, которыми может воспользоваться Украина.

Контрнаступление ВСУ, по прогнозу издания, может начаться в апреле.

Напомним, ранее украинский защитник рассказал, как изменилась ситуация в Бахмуте – есть важные новости.

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