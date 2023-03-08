Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% — более 8 миллиардов долларов — поступило за три месяца с 9 декабря.

Почти треть украинской армии скоро будет иметь вооружение по стандартам НАТО, говорится в новой публикации издания The Economist.

Журналисты напоминают, что «Леопарды» немецкого производства оказались в центре споров между партнерами Украины и это отвлекло от более важного изменения в стратегии - Америка и Великобритания поняли, что затяжная война не в интересах Запада.

Более того, Россия оказалась еще слабее, чем считалось. Авторы публикации говорят, что поворотный момент наступил 20 января, когда союзники согласились вооружить Украину боекомплектом, превышающим объем дивизии, с целью иметь большую его часть к концу марта.

И после этого ручеек оружия превратился в поток: из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% — более 8 миллиардов долларов — поступило за три месяца с 9 декабря. Один представитель европейского оборонного ведомства говорит, что поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. Американский пакет включает в себя, например, бронированные мостоукладчики, которые были бы жизненно необходимы для любого наступления.

В результате, как отмечают авторы статьи украинская армия трансформируется. Генерал Валерий Залужный надеется, что со временем в его распоряжении будет три новых армейских корпуса, каждый из которых будет состоять из шести бригад и насчитывать более 20 000 человек.

Также военные аналитики отмечают, что в ходе своего наступления россияне хотели заставить Украину использовать свои резервы, но битва за город привелка к гораздо большим потерям в рядоах российской армии, чем украинской.

«И что еще более важно, генерал Залужный избежал очевидной ловушки. Вместо того, чтобы бросить в Бахмут значительные резервы для спасения города, что имеет гораздо большее символическое, чем военное значение, он отправил войска за границу для обучения новой технике», - утверждает The Economist.

Так, на полигоне в восточной Баварии командование 7-й армии США проводит курс для украинцев, чтобы объединить их в более крупные батальоны и бригады, способные проводить "общевойсковую" операцию, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие рода вооруженных сил действуют одновременно и согласованно.

В то же время, отмечают журналисты, боеприпасы остаютс серьезной проблемой для Украины – западные союзники не торопятся наращивать производство. Также отмечается отсутствие у Украины военно-воздушных сил.

С другой стороны, российская армия находится в ужасном состоянии. В конечном итоге ей придется еще больше истощать свои скудные резервы и стягивать подразделения из других частей длинной линии фронта, создавая бреши, которыми может воспользоваться Украина.

Контрнаступление ВСУ, по прогнозу издания, может начаться в апреле.

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