Им оказался Александр Мациевский, пишет Politeka.net.

«30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречное сражение с превосходящими силами противника. Где-то в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия», - рассказали в «Півночі».

Подробности того боя неизвестны – все погибли или пропали без вести.

На страшных кадрах смертной казни, облетевших весь мир, Александра узнала мать, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения.

Последний разговор сына с матерью был 29 декабря. После слов Саши «Мама, я никогда не сдамся в плен!» Прасковья Михайловна поняла, что сын на фронте. С этого дня Александр больше не звонил, а его телефон не отвечал.

Сообщение «абонент снова на связи» пришло 7 января. После слов побратимов, что Саши уже нет, жизнь его родных разделилась на до и после. Тело павшего воина вернули в рамках обмена, 14 февраля 2023 года Нежин смог провести в последний путь своего земляка.

«С появлением в сети видео гибели мое сердце снова сжалось. Это был мой Саша, а потом звонок от его сына, он со слезами кричал «Я видел как убили моего отца!», – рассказала мать Героя.

Родился Александр Мациевский 10 мая 1980 года в Молдове, куда по распределению была направлена ​​его мать. Там же Александр окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Затем семья вернулась в Нежин.

До февраля 2022 Александр работал по специальности. С первого дня полномасштабной агрессии он пошел в Нежинский ТЦК и СП, но сразу не смог попасть в армию. Так что помогал делать укрепления, караулил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью. 11 марта он был причислен к Нежинскому батальону территориальной обороны.

В декабре, когда батальон собирался отправляться на восток, Александр не сказал маме, что он поедет в зону активных боевых действий, потому что не хотел, чтобы она волновалась.

"Он был человеком с очень жестким характером, но на него в боевой обстановке можно было положиться и товарищам, и командиру.

В ноябре его подразделение было переброшено в район города Бахмут, где он выполнял задания около месяца. Александр Мациевский и его товарищи имели определенный уровень подготовки и стали обстрелянным подразделением. Когда фронт был прорван под Соледаром, и нужно было спасать собратьев, продолжавших оборонять город, 163-й батальон был направлен в район боя», - рассказал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, что случилось во время боя неизвестно. Александр выходил в бой в полном боевом снаряжении. Он был по должности снайпером роты огневой поддержки, но в силу определенных обстоятельств в этот бой он ушел с обычным автоматом.

Тела еще двое пропавших бойцов не возвращены, побратимі ждут информации об их судьбе.

Напомним, ранее сообщалось, что воином, которого после слов "Слава Украине" казнили оккупанты, является Тимофей Шадура, считавшийся пропавшим без вести.

Также сообщалось, что продолжается новая ракетная атака по Украине.

В результате атаки начались эстренные отключения - где сегодня не будет света.