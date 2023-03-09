После визита Сырский сделал заявление, в котором объяснил значение обороны Бахмута, пишет Politeka.net.
Так, по его словам, актуальность сдерживания Бахмута только растет.
Каждый день обороны города, по его словам, позволяет выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям.
«В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды Вагнера. Заявления Пригожина в очередной раз подтверждают, что после захвата вагнеровцами Бахмута у противника будут развязаны руки и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике», - предупредил Сырский, добавив, что это в который раз доказывает очень важное. роль города в общей системе обороны украинской группировки.
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Кроме того, генерал-полковник отметил, что при штурме города погибли тысячи окупантов.
Бои на Бахмутском направлении, сообщил Сырский, продолжаются.
«Враг бросил в бой свои самые подготовленные подразделения Вагнера. Вместе с тем, нашим защитникам удается наносить значительные потери врагу – как личного состава, так и военной техники. Каждый день стойкого сопротивления дает нам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей врага», – заявил Сырский.
Тем временем боец ВСУ под ником «Бахмутский демон» сообщил в своем телеграмм-канале, что оккупанты пробовали лезть с Севера и Юга.
Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую ракетную атаку.
Позже оккупанты ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне.
Кроме того, Politeka.net писала, что такой атаки, как в ночь на 9 марта, еще не было - в чем ее особенность.