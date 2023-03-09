На Харьковском направлении противник продолжает не только сковывать силы и средства ВСУ, но и значительно активизировался.

Так, как сообщает военный обозреватель Константин Машовец, за последние две недели противник значительно активизировал ведение диверсионно-разведывательной деятельности по этому направлению.

Непосредственное участие в этих действиях принимает возведенный тактический отряд Центра сил специальных операций, развернутый в районе города Валуйки.

Как сообщает Машовец, в течение 4 и 6 марта диверсанты этого отряда предприняли, по крайней мере, две попытки пересечь государственную границу Украины. Обе попытки окончились для них бегством обратно на территорию рф под огнем.

Таким образом, констатирует эксперт, противник пытается найти наиболее уязвимые участки в системе обороны

«Также не сомневаемся в том, что активная разведывательно-диверсионная деятельность соответствующих сил противника осуществляется на этом направлении именно в интересах его оперативной группы "Белгород". Что может свидетельствовать о подготовке ее командованием ряда активных наступательных действий, по крайней мере тактического масштаба, в случае успеха наступательных действий ГВ "Запад" на Купянском направлении...», - добавляет Машовец в своем телеграм-канале.

Эксперт предполагает, что если противнику удастся добиться существенных результатов в районе Купянска и к северу от него, враг одновременно может човершить прорыв границы на Волчанском или Великобурлукском направлениях.

«Именно поэтому эти "подмосковные" диверсанты сейчас пытаются активно шариться тылами нашей оперативно-тактической группировки, которая обороняется на Купянском направлении», - поясняет эксперт.

Таким образом, прогнозирует эксперт, на данном направлении противник имеет возможность в ближайшее время, в лучшем для себя случае и по "самым оптимистичным оценкам", выставить до 6-8 БТГр в первом эшелоне, до 3-4 БТГр во втором.

Этого, предполагает Машовец, хватит для проведения локальных наступательных действий тактического масштаба, чтобы в самый ответственный момент (когда на Купянском направлении развернутся основные события) сковать часть сил и средств Украины, но явно мало, чтобы оккупировать Большой Бурлук или прорваться в пригород Харькова.

Отмечает эксперт и другие признаки того, что противник собирается наступать именно на Купянском направлении. Так, противник пыается скрыто проводить разминирование территорий и развертывание мотострелковой бригады и сводных штурмовых подразделений.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что будет после того, как россия сбежит из Крыма.

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