За прошедшие сутки наши воины отразили 102 атаки российских захватчиков на пяти направлениях.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Генштабе ВСУ.

Так, отмечается, что противник не оставляет попыток окружить Бахмут.

«Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков», - сообщили в Генштабе.

Также сообщается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация сохраняет военное присутствие на территории беларуси, однако формирование наступательных группировок не выявлено.

В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение.

«На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского», - рассказали в Генштабе.

Также наступательные действия провалились в Авдеевском и Шахтерском направлениях. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

«В Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Добавим, оборона Бахмута продолжается уже 7 месяцев.

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, силы обороны совершили ряд тактических действий, которые на данный момент не дали врагу взять город в оперативное окружение.

«Но ситуация остается очень тяжелой. Российские силы действуют обычными методами, не считают людей. Но количество солдат не является решающим преимуществом или фактором победы. Мы понимаем тактическое значение Бахмута для врага и знаем его планы по действиям на других участках фронта», – отметил Сырский.

Сырский добавил, что украинцы продолжают защищать город и каждый ход и решения способны кардинально изменить ситуацию.

Напомним, что россияне планируют новый прорыв украинской границы – названо направление.

Также сообщалось, что Украина пережила самую большую ракетную атаку в 2023 году - названо количество жертв.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет после того, как Россия уйдет из Крыма.