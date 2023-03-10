В Сети появились кадры, от которых стынет кровь.

Они были сделаны после очередной российской атаки по мирным жителям Мариуполя, пишет Politeka.net.

Видео опубликовано сегодня, 10 марта 2023 года, но датировано 10 марта 2022 года и сделано из окна одной из квартир.

"Мариуполь. Куинджи 82. Родительский дом. Видео нашел случайно. Под белым одеялом мама. В тот день там было много погибших, 12 марта тела забрал белый бус с красным крестом на борту. Где похоронили мы до сих пор не знаем. Таких историй в том городе тысячи", - говорится в комментарии к видео .

Пользователей Twitter ошеломили кадры. Люди сочувствуют всем мариупольцам, которых россияне лишили домов, родных, друзей, нормальной жизни:

«Мне не хватило слов и воздуха. Больно, страшно. Держитесь»,

«Когда отец в марте из Шевченко шел в савону, чтобы мне позвонить, насчитал 17 погибших. На лавочках, под деревьями, на дороге»,

«Примите соболезнования... больно и страшно»,

«У меня нет слов», «Примите мои соболезнования. Нет слов», «Невозможно», «Больно смотреть»,

«Прими самые искренние соболезнования».

Напомним, оккупанты снесли в Мариуполе многоэтажку, в подвале которой погибли 200 человек.

Там люди скрывались от обстрелов армией рф. Об этом сообщил советник законного городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Новые данные о преступлениях окупантов в Мариуполе. Черемушки, ул. Новороссийская, 16. В подвале было 200 тел погибших мариупольцев. Из подвала достали лишь около 70 тел. Только те, что были цели. Все остальное – в строительный мусор", – сообщил Андрющенко.

Напомним, Украина пережила самую масштабную ракетную атаку с 1 января 2023 года.

Также сообщалось, что россияне пытаются окружить Бахмут.

Кроме того, Politeka.net писала о розыске 16-летнего подростка, который исчез в Мариуполе.