Они были сделаны после очередной российской атаки по мирным жителям Мариуполя, пишет Politeka.net.

Видео опубликовано сегодня, 10 марта 2023 года, но датировано 10 марта 2022 года и сделано из окна одной из квартир.

"Мариуполь. Куинджи 82. Родительский дом. Видео нашел случайно. Под белым одеялом мама. В тот день там было много погибших, 12 марта тела забрал белый бус с красным крестом на борту. Где похоронили мы до сих пор не знаем. Таких историй в том городе тысячи", - говорится в комментарии к видео .

Пользователей Twitter ошеломили кадры. Люди сочувствуют всем мариупольцам, которых россияне лишили домов, родных, друзей, нормальной жизни:

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«Мне не хватило слов и воздуха. Больно, страшно. Держитесь»,

«Когда отец в марте из Шевченко шел в савону, чтобы мне позвонить, насчитал 17 погибших. На лавочках, под деревьями, на дороге»,

«Примите соболезнования... больно и страшно»,

«У меня нет слов», «Примите мои соболезнования. Нет слов», «Невозможно», «Больно смотреть»,

«Прими самые искренние соболезнования».

Напомним, оккупанты снесли в Мариуполе многоэтажку, в подвале которой погибли 200 человек.

Там люди скрывались от обстрелов армией рф. Об этом сообщил советник законного городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Новые данные о преступлениях окупантов в Мариуполе. Черемушки, ул. Новороссийская, 16. В подвале было 200 тел погибших мариупольцев. Из подвала достали лишь около 70 тел. Только те, что были цели. Все остальное – в строительный мусор", – сообщил Андрющенко.

Напомним, Украина пережила самую масштабную ракетную атаку с 1 января 2023 года.

Также сообщалось, что россияне пытаются окружить Бахмут.

Кроме того, Politeka.net писала о розыске 16-летнего подростка, который исчез в Мариуполе.