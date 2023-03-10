Вместо очередного "рекордного" туристического сезона россия ведет подготовку к обороне аннексированного Крыма.

Напомним, россияне вырыли в Крыму сотни километров окопов, опасаясь высадки украинского десанта.

Кроме того, оккупанты соорудили сеть минных ограждений, окопов и траншей возле побережья села Молочное Сакского района и устанавливают так называемые "зубы дракона", надеясь, что бетонные пирамиды затормозят продвижение украинской бронетехники.

Впрочем, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко уверен, что подобные действия в первую очередь нацелены на внутреннего потребителя, чтобы показать, что "сакральный" полуостров под защитой и никакой морской десант или сухопутное контрнаступление ему не угрожает.

«Но вот ведь вопрос, к какому такому морскому десанту они готовятся? У Украины нет достаточного количества десантных средств, в частности, больших/средних/малых десантных кораблей/катеров для реализации такого десантирования. К тому же, наличие у россиян БПКРК "Бастион" ставит под угрозу такой сценарий большими потерями, равно как сам процесс десантирования», - размышляет Коваленко, добавляя, что таким образом россияне готовятся в оккупированном Крыму к сценарию, который не будет реализован не при каких обстоятельствах.

Это, подчеркивает военный аналитик, наталкивает на мысль, что сейчас в Крыму ведётся банальное распиливание бюджета. Также Коваленко находит забавным тот факт, что по береговой линии, например, в Евпатории, роют окопы там, где даже теоретически высадка десанта не осуществлялась бы. Так как это не рационально и глупо.

Говоря о сценариях освобождения Крыма, Коваленко высказал убеждение, что это будет сценарий острова Змеиный, адаптированный для большей территории.

«Сценарий полной изоляции полуострова Крым от внешнего мира и методичной, планомерной аннигиляции оккупантов», - поясняет Коваленко.

По его словам, основная задача ВСУ для того, чтобы был дан старт активной фазы этого сценария – это выход к административной границе полуострова.

После этого начнётся формирование ударно-огневого потенциала для выполнения задач по уничтожению всех военных объектов и военной инфраструктуры на полуострове, - убежден Коваленко.

Фактически, говорит эксперт, ВСУ могут обеспечить четыре зоны поражения, и этих зон вполне хватает, чтобы заставить россиян «тотально ужаться в южной локации, оголив, ну или хотя бы ослабив север и центр полуострова».

«Важным моментом будет восстановление полного контроля над Азовским морем и нанесение несопоставимых с функционированием повреждений единственной логистической артерии соединяющей материковую россию и полуостров - Крымский мост», - добавляет Коваленко.

Таким образом оккупанты на аннексированном полуострове окажутся в изоляции, их потери станут ежедневными, а восстановление невозможным.

«Это лишь один из сценариев, который наиболее отчётливо видится мне, но при этом, на столе в Генштабе ВСУ, более чем уверен, подобных сценариев несколько и некоторые из них куда более неожиданные, чем данный шаблонный набросок более масштабной операции, нежели была на острове Змеиный», - убежден Коваленко.

Подводя итог, эксперт также подчеркнул, что фетиш, который российская пропаганда устроила вокруг Крыма, выглядит убого, с учётом того, что в реальности освобождение полуострова будет происходить совсем иначе.

«Пакуйте чемоданы, окопы не помогут. Наоборот, в них же вас и зароют», - обратился Коваленко к оккупантам.

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