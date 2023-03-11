Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Генштаб ВСУ, основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, пишет Politeka.net.

За прошедшие сутки, как отмечают в Генштабе, наши воины отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

Также сообщается, что противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На лиманском направлении противник пытается улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия.

«На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Железнянское, Парасковеевка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка и Ивановское», – рассказали в Генштабе.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник также совершил безуспешные наступательные действия.

«В отдельных населенных пунктах временно занятой и оккупированной территории Донецкой области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Так, во Владимировке полностью запрещен въезд гражданам без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам», - добавили в Генштабе.

Также сообщается, что украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения окупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Кроме того, стали известны очень большие потери окупантов за минувшие сутки. Так, по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники уничтожили более 1010 военных РФ. Таким образом, цифра потерь окупантов на утро 11 марта достигла 158 000.

Напомним, ранее генерал Сырский сделал срочное заявление по Бахмуту и ​​наступлению ВСУ.

Также сообщалось, что у Зеленского назвали сроки контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала о предполагаемом сценарии освобождения Крыма.