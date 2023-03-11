Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, пишет Politeka.net.

Эксперты отмечают, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 10 марта, видно, что российские силы продвинулись на новые позиции на северо-западе Бахмута в пределах 800 метров от металлообрабатывающего завода АЗОМ.

Кроме того, на новых кадрах с беспилотника, опубликованных 10 марта, видно, как оккупанты под прицелом выводят мирных жителей из зданий в восточной части Бахмута в неизвестное место.

Это, отмечают военные эксперты, что указывает на то, что российские силы проводят операции по зачистке восточного Бахмута.

Тем временем российские российские милблогеры утверждали, что «вагнеровцы» вошли в комплекс металлообрабатывающего завода АЗОМ на северо-западе Бахмута и продвигаются вглубь завода.

«Очевидное сосредоточение внимания на нападении российских войск на промышленную зону АЗОМ (комплекс из нескольких зданий с большой плотностью застройки) указывает на то, что российские силы отдают приоритет лобовому нападению на укрепленные позиции в тактически сложной промышленной зоне, а не выбирают более широкое окружение западных территорий Бахмута», - отмечают эксперты, добавляя, что это нападение, вероятно, обойдется группе Вагнера очень дорого.

Добавим, ранее спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона сообщил, что украинские силы практически полностью уничтожили группировку ЧВК «Вагнера».

По его словам, благодаря усилиям Сил обороны Украины под Бахмутом бесславная история вагнеровцев завершается».

«Мы наблюдаем за радиоперехватами и за обращениями Пригожина в эфире. Что у него есть трение и конфликт с командованием «операцией»... с Герасимовым. Сам Пригожин, также его террористы оскорбляли военное управление страны-агрессора, в том числе Герасимова. Естественно, что у них есть какие-то трения и нежелание помогать ему, и наоборот, у Пригожина есть желание сохранить свою военно-политическую субъектность, стать весомой фигурой, влияющей на принятие процессов в РФ», - сообщил Череватый.

Спикер уточнил, что однако есть доблесть и мастерство ВСУ, фактически уничтожили группировку «Вагнера».

«Она понесла существенные потери и, можно сказать, большая часть её полегла на бахмутских полях. Разумеется, эти процессы ведут к тому, что их бесславная история в средней перспективе закончится», — уверен военный.

Напомним, ВСУ устроили оккупантам настоящий ад.

Также сообщалось, что у Зеленского назвали сроки контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала о предполагаемом сценарии освобождения Крыма.