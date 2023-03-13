Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 102 атаки противника на указанных направлениях.

Также в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в частности, и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Тем временем на купянском и лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск.

Также покупатели не оставляют попыток захватить город Бахмут и продолжают грабить временно захваченные территории.

Так, недавно в Энергодаре оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.

«На фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Так, на прошлой неделе было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Добавим, ранее стало известно, что ВСУ уничтожили под Бахмутом такое количество россиян, которое могло бы попытаться повторно пойти на Киев. Об этом заявил эксперт Defense Express Иван Киричевский.

«50 тыс. человек убиты или ранены и до 200 танков. Грубо говоря, если бы эти войска не уничтожили, то россияне могли бы их использовать для повторного наступления на Киев. Тот успех, который сейчас закладывается для планирования контрнаступления, может быть неожиданно больше и быстрее, чем сейчас представляется", - подчеркнул эксперт в эфире Эспрессо.

Напомним, в Германии охранник избил приехавшего на лечение украинского защитника.

Также сообщалось об опасности нового наступления на Харьковскую область.

Кроме того Politeka.net писала, что ситуация в Молдове обостряется.