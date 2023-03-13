Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района. Сначала было известно об одном погибшем. Также отмечалось, что под завалами жилых домов могут находиться люди.

Впоследствии стало известно, что количество жертв атаки увеличилось.

«В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения», - рассказал Ким.

Также с самого утра взрывы слышны в Херсоне.

По информации Херсонской ОВА, в течение суток российские оккупанты 56 раз атаковали Херсонщину, выпустив более 330 снарядов. Обстреляли мирные населенные пункты области из разных видов вооружения – минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Армия России дважды обстреляла жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

«За прошедшие сутки из-за ударов российских военных 1 человек получил ранения», - говорится в сообщении.

Не утихают обстрелы и Харьковщины

В частности, из артиллерии танков и минометов российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянск, Двуречная, Западное, Стрелка, Большой Бурлук и другие.

К счастью, среди гражданского населения пострадавших не было.

«На линии столкновения наши защитники надежно удерживают позиции и сопротивляются оккупантам. За прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в направлении Двухлетней, но под огнем украинских бойцов отступил с потерями», - сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Напомним, ранее стало известно о взрыве на железной дороге – последствия серьезные.

Также сообщалось, что оккупанты придумали, кого еще пригнать на войну в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала об опасности нового наступления на Харьковскую область.