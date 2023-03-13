Штурмовые отряды Вагнера наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, в ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу.

"Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", - заявил Сырский, подчеркнув, что оборона крепости продолжается.

Также некоторые подробности рассказал воин ВСУ, который воюет в Бахмуте и ведет свои телеграмм-канал "Бахмутский демон":

"Несколько штурмовых действий противника сразу с трех флангов города. Сейчас остановлены. В районе самолетика они не прошли и не закрепились. Трасса на Констаху не перерезана", - рассказал защитник, добавив, что путь на Часов Яр оккупантам закрыли.

Тем временем в ОК "Юг" оценили угрозу новых ракетных ударов.

"Пока море на нашей стороне. Штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования. Но мы знаем, что, по меньшей мере, один надводный ракетоноситель снаряжен и готов – это 8 ракет типа Калибр», – рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украина Наталья Гуменюк.

Также она добавила, что на данный момент немного отсрочена вероятность ракетной атаки, но она остается большой, поскольку ракетоносителя достаточно 2-3 часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не так критический, чтобы они не получились.

Кроме того, Гуменюк прокомментировала подрыв партизанами участка железной дороги в Херсонской области.

По ее словам, партизаны в Украине помогают контролировать логистические и транспортные пути врага.

«Для того чтобы совершить масштабную какую-то акцию необходимо немного порепетировать», - заявила Гуменюк, намекнув на более масштабные подрывы в будущем.

Напомним, оккупанты придумали, кого еще можно привлечь на войну в Украину.

Также сообщалось, что возлюбленная легендарного "Да Винчи", погившего под Бахмутом, показала его могилу.