В Николаевской и Харьковской области произошел ряд ЧП, в которых люди получили минно-взрывные травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, 10 марта в селе Любомировка Николаевской области во время хозяйственных работ во дворе в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета женщина 1975 года рождения получила минно-взрывную травму. Ее доставили в больницу.

12 марта на территории частного домохозяйства Николаевщины 13-летний подросток также получил травмы в результате взрыва неизвестного предмета.

В течение нескольких недель именно на территории села Любомировка Николаевской области в четвертый раз случаются чрезвычайные происшествия.

российская мина, война

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Кроме того, 13 марта в селе Снежковка Изюмского района Харьковщины мужчина 1983 года рождения наступил на мину "Лепесток". Он получил мино-взрывную травму правой стопы и находится в больнице.

"В очередной раз обращаемся ко всем жителям, особенно деоккупированных территорий: будьте внимательны и помните главное правило - нашел боеприпас или подозрительный предмет: не подходи, не трогай, звони 101! Особое внимание стоит уделить разъяснению этих правил детям! Значительная территория нашего государства ныне потенциально загрязнена боеприпасами! Берегите себя и своих родных!", - подчеркнули в ГСЧС.

мина, разминирование, спасатель

Напомним, ранее стало известно о взрыве на железной дороге – последствия серьезные.

Также сообщалось, что оккупанты придумали, кого еще пригнать на войну в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала об опасности нового наступления на Харьковскую область.