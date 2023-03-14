Минувшая ночь прошла для жителей Белгородской области в россии очень громко.

Как сообщают телеграмм-каналы, одна из ракет, выпущенных ночью по Украине, возрвалась в Белгородской области.

«Одна из ракет отказалась исполнять преступный приказ и взорвалась (возможно в жилом секторе)», - комментируют произошедшее в украинских телеграмм-каналах.

Добавим, в Белгородской области, из которой летят ракеты на Харьков, нередко происходят подобные инциденты. Только в минувшем месяце их было несколько.

Так, 16 февраля в Ивнянском районе Белгородской области оккупанты сбили же свою ракету.

После того как в сеть попали снимки обломков ракеты, был выяснен тип боеприпаса.

"Предварительно это Х-35/Х-59, которые стоят на вооружении, в основном, ВКС РФ. Дала ли она сбой или это был "дружественный огонь" — неизвестно", — сообщал "Белгородский осведомитель".

20 февраля российские оккупанты снова попытались обстрелять Харьковщину с территории Белгородской области. Однако на этот раз все запущенные ракеты упали на территории РФ.

"Все ракеты С-300 (около 5-6), которые запустили из БНР в Харьковскую область, остались "дома" у врага. Там лучше все, "по-домашнему", – комментировал атаку начальник Харьковского военного гарнизона Сергей "Марсель" Мельник.

Напомним, россияне ударили ракетами по школе - на кадры с места больно смотреть.

Также сообщалось, что оккупанты придумали, кого еще притащить на войну в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала об опасности нового наступления на Харьковскую область.