Об этом заявил военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
А именно, уточнил Машовец, Приазовье. Эксперт пояснил, что в силу военно-географических особенностей, результат действий враждующих сторон именно в этой зоне может кардинально, более того - коренным образом, повлиять на ход всей войны.
«В то же время действия в северной части Луганской области или на Донецком направлении вряд ли смогут отразиться таким же образом на стратегическом уровне», - считает Машовец.
По его словам, это связано с объемом сил и средств, которые необходимы, расстоянием, которое необходимо будет преодолеть и вероятными сложностями, с которыми придется столкнуться как на Луганском, так и на Донецком направлениях.
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«Согласитесь, одно дело - пройти 80-85 км по танкодоступной местности со сравнительно небольшой шириной наступления и совсем другое - пробиваться через леса и резко пересеченную местность на широком фронте на глубину в 120-150 км... При этом "форсирование Днепра" - вполне возможный, но совсем необязательный элемент этих гипотетических действий», - добавил Машовец.
Напомним, ранее эксперт объяснил, почему ВСУ должны выйти из Бахмута.
Также сообщалось о новом ракетном ударе по Одесской области - под огнем оказались детский сад и дома.
Кроме того, Politeka.net писала, что "вагнеровцы" прорываются в центр Бахмута.