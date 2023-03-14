Об этом заявил военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

А именно, уточнил Машовец, Приазовье. Эксперт пояснил, что в силу военно-географических особенностей, результат действий враждующих сторон именно в этой зоне может кардинально, более того - коренным образом, повлиять на ход всей войны.

«В то же время действия в северной части Луганской области или на Донецком направлении вряд ли смогут отразиться таким же образом на стратегическом уровне», - считает Машовец.

По его словам, это связано с объемом сил и средств, которые необходимы, расстоянием, которое необходимо будет преодолеть и вероятными сложностями, с которыми придется столкнуться как на Луганском, так и на Донецком направлениях.

«Согласитесь, одно дело - пройти 80-85 км по танкодоступной местности со сравнительно небольшой шириной наступления и совсем другое - пробиваться через леса и резко пересеченную местность на широком фронте на глубину в 120-150 км... При этом "форсирование Днепра" - вполне возможный, но совсем необязательный элемент этих гипотетических действий», - добавил Машовец.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему ВСУ должны выйти из Бахмута.

Также сообщалось о новом ракетном ударе по Одесской области - под огнем оказались детский сад и дома.

Кроме того, Politeka.net писала, что "вагнеровцы" прорываются в центр Бахмута.