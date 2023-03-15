Об этом, как пишет Politeka.net, на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Кроме того, министр подчеркнул, что российские оккупационные войска уже перешли к обороне.
Факт того, что оккупанты строят фортификационные укрепления и роют окопы Резников назвал хорошим знаком, ведь даже враг верит в контрнаступление украинской армии.
Более того, путинские войска начали активно строить укрепления и во временно оккупированном Крыму.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Подготовьтесь к непогоде: зима возвращается, Украину атакуют холод и снег
Необычное ДТП под Киевом, появились кадры с места: "На дорогу неожиданно выскочил…"
Эксперт сказал, почему ВСУ должны выйти из Бахмута: "У нас этого не показывают, но..."
Крем все решает: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт невероятно вкусного вафельного торта
Сделав выводы из успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, россияне на некоторых участках фронта перешли в оборону.
"Они уже сидят в обороне. Наши генералы, и господин генерал Москалев, и господин генерал Неижпапа показали нам места, где они (россияне – ред.) уже сидят, роют окопы, фортификационные укрепления. Кстати, в Крыму тоже. Это значит, что россияне уже готовятся к защите. Они верят, россияне верят, что украинцы пойдут в контрнаступление. И это хороший знак", – подчеркнул министр обороны.
Рытье окопов россиянами Резников охарактеризовал, как свидетельство того, что россия уже проиграла.
"Мы уже создаем будущее. Они уже проиграли. Если они в своей "специальной военной операции" перешли к защите, они уже проиграли эту войну", - заверил Резников.
Напомним, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится уже сегодня, 15 марта.
Также напомним, что спрогнозировано, сколько времени осталось у Путина.
Кроме того, сообщалось, что оккупанты признались, что они "в полном дерьме".
Также Politeka.net писала, что будет, если россияне захватят Бахмут.