Министерство иностранных дел Китая отреагировало на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, где он заявил о "слабом интеллектуальном потенциале" стран Индии и Китая. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала у Подоляка дать разъяснение и объясниться по поводу своих заявлений, пишет Фокус.

В своей речи представитель китайского МИД отметила, что Пекин якобы всегда занимал "ответственную позицию" по вопросу кризиса в Украине и предпринимал усилия по вопросу организации мирных переговоров.

"Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование", — заявила Мао Нин.

По ее словам, и Михаил Подоляк и другие украинские официальные лица должны "тщательно проанализировать" позицию Китая по украинскому вопросу и выработать правильное отношение к ней.

"Я не имею представления о предпосылках данного заявления. Он должен дать разъяснение и объясниться", — написала китайский дипломат.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал интервью в котором заявил, что такие страны, как Индия, Китай и Турция эффективно зарабатывают на войне в Украине, и в этом их проблема, поскольку они не анализируют последствия своих шагов и "не понимают, что такое современный мир".

Он отметил что, эти страны, к сожалению, имеют слабый интеллектуальный потенциал, несмотря на то, что они вкладываются в развитие науки.

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