Уткин Дмитрий Валерьевич, 1970 года. Родился в Свердловской области Российской Федерации. Но все детство и юность провел в Украине – учился и жил в поселке Смолино Кировоградской области.

Украинский период наиболее интересен в биографии этого персонажа. Дело в том, что жил и воспитывался Уткиной мамой, поскольку отец их покинул. Поэтому именно мама оказала огромное влияние на становление будущего командира ППК "Вагнер". Такой пример: по выражению бывшей жены Уткина Елены Щербининой, тот в присутствии мамы говорил шепотом.

В Смолино Уткин окончил общеобразовательную школу №2. Этот факт подтвердила заместитель директора учебного заведения Светлана Бичанина.

После окончания школы Уткин поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. Это училище готовило кадры для подразделений спецназа ГРУ.

После окончания училища Уткин начинает свою карьеру в рядах подразделений спецназначения, становится ветераном первой и второй Чеченских войн, получает первый орден "За Мужество".

После окончания второй Чеченской войны Уткин переводится во 2-ю бригаду спецназначения, которая дислоцируется в Пскове. Здесь он был командиром 700 отдельного отряда спецназначения. Кстати, достаточно примечательно, что при ударе БПЛА по аэродрому "Псков" был нанесен и по месту нахождения этой бригады. Примечательно, что удар по месту нахождения бригады ГУР МОУ не комментировал.

И здесь следует отметить, что Уткин не потерял связей с Украиной: кроме матери здесь остались две бывшие жены и двое детей. Первая гражданская жена Уткина – Елена Коваленко. Елена – учительница местной школы в поселке Смолино. Женщина прожила с Уткиным три года и имеет общую дочь, проживающую отдельно. Вторая гражданская жена главы ПИК – Татьяна Уткина. Последняя работает инженером на шахте и имеет общего сына Глеба. Глеб Уткин работает инспектором на таможенном посту в Одессе. По информации российских СМИ, ради них Уткин едва не перевелся служить в Службу безопасности Украины. "Даже носил документы, потом, как всегда, влезла мама, и он уехал назад (в Чечню)", – вспоминает она.

С 2014 года появление Уткина было зафиксировано на территории оккупированных районов Луганской области. Причем основные функции НДП – физическая ликвидация представителей военно-политической оппозиции квазиреспублики "ЛНР".

В этот период аналитический отдел "Правое Дело" проводит ряд оперативных мероприятий по созданию искусственных конфликтов в среде боевиков "ЛНР". Примечательно, что именно НПК "Вагнер" выполняла роль ликвидаторов предводителей этих формирований. В частности, руками ПИК "Вагнер" удалось тогда разоружить отдельную бригаду "Одесса", которая базировалась в Краснодоне и была одной из самых боеспособных в рядах НЗФ "ЛНР".

Кроме того, аналитическому отделу "Правое Дело" удалось продвинуть информацию о проведении совещания с участием полевых командиров Беднова, Мозгового и Дремова для совершения мятежа против тогдашнего главаря "ЛНР" Плотницкого. Благодаря этому удалось создать искусственную конфликтную ситуацию в среде боевиков. Как следствие – ряд полевых командиров руками ППК "Вагнер" был ликвидирован.

Так, в начале 2015 года вагнеровцы устраивают засаду в Лутугинском районе Луганской области, в которой погиб полевой командир Беднов.

В качестве охранников у Беднова были участники группировки печально известного неофашиста Мильчакова. У аналитического отдела "Правое Дело" были две цели: ликвидация Беднова и группы Мильчакова

ППК "Вагнер" в 2014-2015 годах использовался не только как своеобразная полевая жандармерия. Бойцы ПИК были зафиксированы в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево. Около последнего понесли серьезные потери.

Следует заметить, что Уткин неоднократно бывал в Украине уже после окончания военного училища. Но самое интересное, что, по информации украинских СМИ, в 2016 году Уткин побывал у мамы в гостях на неоккупированной части Украины. То есть это произошло после того, как о его деятельности и деятельности ППК "Вагнер" стало известно широкой общественности.

И это не первый непонятный факт деятельности украинских спецслужб того периода в момент не препятствования в передвижении лидеров боевиков и членов их семей.

Сама мама, по разной имеющейся информации, была вывезена Уткиным из Украины в 2016 году. К тому же местные жители подтверждали приезд Уткина в Украину. Интересный факт: мама Уткина настаивала, чтобы сын вернулся в Украину и служил в Украине. И он возвращался. Напомню, в Украине у него две гражданские жены и у него двое детей. Но почему-то украинские спецслужбы не воспользовались этим фактом.

Могу предположить, что Уткин не погиб – его просто увели в тень для легализации по другим документам. Дело в том, что в 2016 году уже распространялась информация, что Уткин якобы погиб под донецкой Озеряновкой.

Но есть еще вопрос к украинской стороне: почему против Уткина только в 2021 году в Украине было возбуждено уголовное производство за посягательство на территориальную целостность страны. И это – после событий 2014–2015 годов, когда он, собственно, засветился.

Д. Снегирев

Д. Снегирев