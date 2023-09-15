Эксперт-международник Александр Краев заявил, что на фоне встречи Ким Чен Ына с путиным и их разговоров об оружии мы видим, что Германия готова все больше и больше помогать Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, впервые с 2019 года северокорейский диктатор уехал из своей страны и прибыл, конечно, к другому диктатору в россию говорить, разумеется, об оружии. К тому же, добавляет он, мы и так знаем, что россия получила еще в прошлом году от Северной Кореи определенное количество оружия и 150 тысяч комплектов зимней формы, что выглядело довольно смешно, учитывая, что у Китая они просили серьезную военную технику.

«Зачем россия КНДР? КНДР понимает, что они с россией сейчас, по сути, находятся почти в одинаковых условиях, что одна, что другая страна является провокационным жуком в муравейнике, основная цель которой – отвлекать на себя средства и силы Запада, пока Китай будет пытаться проводить собственную внешнюю политику. Соответственно, на базисе того, что диктаторы должны друг друга поддерживать, что диктаторы должны вместе играть против демократии, они решили объединиться. И Северная Корея действительно рассматривает потенциал того, чтобы передавать россии значительную часть своего вооружения и даже технологий», – объясняет Александр Краев.

В контексте этой встречи, отмечает он, важен приезд главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, ведь наши партнеры с Запада, прежде всего американцы, немцы и британцы очень четко и очень грамотно реагируют на каждую провокационную встречу или заявление россиян. Итак, констатирует эксперт, пока Ким Чен Ын говорил с путиным об оружии, Анналена Бербок прибыла в Украину и нам объявили о передаче новых 40 Marder, а сама Германия действительно все больше и больше начинает разворачиваться в нашу сторону.

«На фоне обострения отношений с россией и улучшения ее отношений с Северной Кореей, именно Бербок приезжает в Киев, этот дипломатический жест, реакция является для нас очень положительным сигналом. Так что действительно и Германия, отвечая на провокации москвы, будет также наращивать поставки Украине», - заключает Александр Краев.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что нельзя было идеализировать батюшек и военкомов, там много предателей и коррупционеров.

Также Politeka писала о том, что Храбина рассказал, почему Словакия помогает Украине.





