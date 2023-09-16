Политолог Игорь Чаленко заявил, что Болгария показала хороший пример и забрала запреты по поводу украинского зерна, а вот с Польшей вопрос решится, когда там пройдут выборы.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Болгария продемонстрировала просто безумный пример, что не нужно больше никакого эмбарго. Они посчитали и посмотрели, что украинское зерно ничего плохого не сделает. И я думаю, что этот пример мы должны доводить до других четырех стран, включая Польшу. Конечно, с Венгрией будут проблемы, но обратите внимание, что министр сельского хозяйства Венгрии заявлял, что они договорились с Болгарией продлить эмбарго, а Болгария через свой парламент провела решение, что наоборот они снимают», - рассказывает Игорь Чаленко.

К тому же, напоминает эксперт, во-первых, Еврокомиссия уже заплатила 100 миллионов евро этим странам, во-вторых, сейчас они нам могут проспонсировать и компенсировать часть логистики в третьи страны. То есть, констатирует гость программы, речь идет где-то о 600 миллионах евро, то, что сегодня теряет украинский фермер из-за слишком длинного рукава логистики.

А что касается запрета со стороны Польши, рассуждает гость программы, то прежде всего нужно понимать, что в октябре там пройдут выборы, кампания закончится и тема зерна конкретно с Польшей завершится. А заявления об Арбитраже, утверждает он, это, конечно, отлично, но делать так не стоит, можно остановиться на переговорном процессе на двустороннем уровне и вместе с Еврокомиссией.

«Это поляки пытаются выбить средства из Брюсселя. В законодательстве ЕС примерно 80-85% расходов направлено на сельское хозяйство, потому что страны в большинстве отдают свои полномочия относительно того, что и где сажать, Брюсселю, соответственно, он такие огромные средства перераспределяет. Поляки действительно потеряли за эти полтора года, и они пытаются выбить такими искусственными преградами деньги из Брюсселя. То есть, нам не нужно брать это на свой счет и вестись на российскую манипуляцию», - рассуждает Алексей Буряченко.

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