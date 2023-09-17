Украине на государственном уровне необходимо нарастить централизованное и масштабируемое производство дронов.

"Это в условиях войны дронов, которая становится все более очевидной и отчетливой. А русские тем временем разворачивают огромные производства у себя. Когда они запустят эти производства дронов, в Татарстане и не только, нам будет очень плохо. Нам никаких Patriot, NASAMS и Hawk не хватит для того, чтобы отбивать эти удары беспилотников, которые становятся все более частыми и массированными. Украина, если будет проигрывать войну дронов, то она проиграет войну", - сказал аналитик.

Эксперт подчеркнул, что это нужно осуществлять долгосрочное планирование, которое обеспечит возможности для масштабирования производства БПЛА и снижения его себестоимости.

"Промедление смерти подобно. Я думаю, что пришло время создать единый орган, который бы отвечал конкретно за дроны. Пусть это будет агентство по дронам при президенте Украины, которые бы занималось бы исключительно производством дронов. А не как сейчас, когда дронами занимаются все кому не лень. ...Как следствие это не позволяет делать большие серии", - заявил Романенко.

Юрий Романенко добавил, что такой орган должен возглавить опытный производственник, которыей знает как масштабировать производство.

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