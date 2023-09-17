По словам Арестовича, война закончится не тогда, когда россияне проиграют на поле боя, не из-за полного провала плана по уничтожению украинского государства, а когда украинцы изменят свое отношение к миру.
По словам Алексея Арестовича, война будет продолжаться до тех пор, пока украинцы «не изменят что-нибудь в себе».
Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович сделал скандальный прогноз о завершении войны. По его мнению, война закончится тогда, когда «украинцы изменят что-то в себе».
«Война будет продолжаться, пока мы не примем необходимость заглянуть внутрь себя и изменить что-то в себе и в своем отношении к миру», – написал Арестович.
Напомним, что Алексей Арестович неоднократно давал разные предположения, когда закончится война в Украине.
Первый оптимистический прогноз еще в марте прошлого года, в начале полномасштабного вторжения, дал Алексей Арестович, в то время советник Офиса президента. Тогда он заявил, что активная фаза войны должна закончиться через две-три недели.
Впоследствии эксрадник Банковой дал понять, что сознательно успокаивал украинцев.
«24 этих людей нужно было спасать. Нужно было удержать страну, чтобы надорванный волос, на котором все висел, трясся и раскачивался, не оборвался. У меня был выбор: «две-три недели» или миллионы людей с уехавшей крышей провалились в панику, бегущих с безумными глазами, десятки тысяч инфарктов и инсультов, страна, потерявшая способность к сопротивлению. Я сделал свой выбор. Когда закончится война, пройдет время, самые умные еще оценят эти «две-три недели», – подчеркнул Арестович.
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