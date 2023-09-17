По словам Арестовича, война закончится не тогда, когда россияне проиграют на поле боя, не из-за полного провала плана по уничтожению украинского государства, а когда украинцы изменят свое отношение к миру.

По словам Алексея Арестовича, война будет продолжаться до тех пор, пока украинцы «не изменят что-нибудь в себе».