Беспилотный самолет SpyGun, разработанный украинскими инженерами, успешно прошел десятки испытаний и переходит в серийное производство. Об этом в Facebook рассказал предприниматель и волонтер Юрий Голик, являющийся одним из инициаторов проекта по разработке отечественных БПЛА.

Испытания подтвердили устойчивость работы бортовой электроники самолета SpyGun на дальности 50 км. Он уверенно летает и не теряет управления под влиянием враждебных РЭБов. В скором времени серийное производство этого самолета-разведчика” , – написал Юрий Голик.

Напомним, летательный аппарат SpyGun предназначен для глубинной разведки. У него есть электроника и программное обеспечение от украинских разработчиков. Беспилотник быстр в производстве и минимален по себестоимости, а его конструкция позволяет бесшумно планировать с выключенным двигателем над объектами без потери высоты десятки минут.

В настоящее время инженеры продолжают разрабатывать большой самолет-корректировщик и высокоскоростной самолет-камикадзе.