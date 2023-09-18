Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что рф может вести войну против Украины до 2032 года.

Такое мнение он высказал в эфире передачи Альфа и Омега.

"Россия ищет новые формы империи. По срокам, электоральным в том числе, она должна ее отыскать, стать на развилку 2032-35 года. До этого точно будет продолжаться активная фаза противостояния. Но активная фаза геополитического противостояния не означает активную фазу боевых действий. Может означать , но не обязательно означает", - сказал он.

Даже, если война завершится, по мнению Арестовича, информационная пропаганда, экономические, дипломатические конфликты, российские спецслужбы будут еще долго в Украине.

"Мы с ними в конфликте очень надолго, и из этого нужно выходить во время строительства Украины как таковой, всех наших стратегических планов. При определенных условиях есть сценарий, где мы в горячей фазе будем воевать еще несколько лет, возможно, вплоть до 2032 года" , – добавил он.

Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к продолжительной войне. Он не исключает сценария ирано-иракской войны, когда два государства постоянно обстреливали друг друга.

"Но то, что противостояние будет достаточно жестким даже после прекращения боевых действий, я не сомневаюсь. Например, такой сценарий – ни одного солдата на территории Украины уже нет, а обстрел из-за границы продолжается. Война городов, стреляют ракетами и т.д. Такая фаза когда-то была в ирано-иракскую войну - стороны иссякли, и настал период, когда они забросали друг друга баллистическими ракетами довольно долго. Может, и у нас такое", - подытожил он.

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