Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что сегодня Запад не просто помогает украинцам в войне с россией, а и защищает демократические ценности.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, мы часто не до конца понимаем, что такое демократия, считая ее просто возможностью проводить свободные выборы. Тем не менее, объясняет он, выборы – одна из составляющих демократии, кроме этого еще есть сменяемость власти, отзывчивость правительства, доступ к альтернативным и независимым источникам информации, развитое гражданское общество, автономия общественных организаций, всеобщий охват гражданства и так далее.

«Думаю, что вы найдете в европейских документах гораздо больше и гораздо более точные определения демократии. Я всего лишь хотел показать, что составляющих в этом определении много, и сражаемся мы в общем-то в этой войне против россии за все эти составляющие: и за свободу слова, и за право на автономность общественных организаций, которой в россии нет, и за гражданское общество, и за то, чтобы правительство нас слушалось, чтобы было настоящее народовластье, чтобы власть принадлежала народу», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

И за свободные выборы, добавляет он, мы тоже сражаемся. Сейчас же, констатирует политтехнолог, каждый день все спрашивают, будут ли выборы в 2024 году, хотя это невозможно во время войны. В то же время он подчеркивает, что отсутствие выборов во врем войны и военного положения не означает отсутствие демократии, ведь у нас работает Конституция, работают законы, которые написали до войны.

«Действительно вокруг нас худеет демократия буквально на глазах. Да, демократические страны встали на нашу защиту, помогли, и мир разделился, а тоталитарные страны оказались на стороне рф, вот хотя бы Ким Чен Ын. Но худеющая демократия – это демократия, которая становится хуже, меньше, уже, вес которой уменьшается. К сожалению, это тоже правда. Даже те страны, которые полностью нас поддерживают, иногда поддерживают нас недостаточно, иногда слишком медленно, иногда даже забывают, что они в общем-то встали на защиту демократии, а не только украинцев», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Краев заявил, что на фоне встречи Ким Чен Ына с путиным мы видим, что Германия готова все больше и больше помогать Украине.

Также Politeka писала о том, что Чаленко объяснил, как решить вопрос с зерном и улучшить польско-украинские отношения.