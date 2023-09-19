Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что мы не можем строить будущее Украины, пока не уберем всех коррупционеров, коллаборантов и предателей во власти.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я очень много раз призывал руководителя СБУ, ДБР и другие службы, чтобы они обязательно пришли к этим коллаборантам. Я считаю мразотами медведчука, шуфрича, мураева, бойка, левочкина, сивковича – это люди, всю жизнь работавшие на страну-агрессора и оккупанта. Я считаю, что это нелюди. Учитывая все, что я говорю, когда пишут, что им грозит 15 лет лишения свободы, я считаю, что они должны иметь пожизненное вообще», - объясняет Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт вспоминает, что, когда он в эфире одного телеканала рассказывал, как любит свою страну, мураев ему отвечал, что нам нужно дружить с россиянами, которые на нас напали 24 февраля. И сейчас, добавляет эксперт, мураев живет в Австрии, то есть он и ему подобные не хотят жить и работать в Украине, их интересует только грабить, а когда уже не будет, что воровать, они просто поедут себе дальше.

«Поэтому я уверен, что таких людей очень много. Либо мы строим наше будущее и избавляемся от таких людей вообще раз и навсегда, либо у нас не будет будущего», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, справедливость обязательно будет, а эти люди получат то, чего заслуживают. Как отмечает эксперт, может он и говорит об этом эмоционально, но нам, украинцам, нужно сегодня быть собранными, прямыми и продолжать защищать наше государство от россиян.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что саммит G20 действительно разочаровал, но это было ожидаемо, учитывая, что Индия играет с россиянами в свою игру.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский объяснил, можно ли сегодня восстановить ядерный статус Украины.