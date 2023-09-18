Экс-разведчик КГБ Александр Зеленько объяснил, что последняя поездка лукашенко к путину связана с тем, что путин хочет начинать переговоры о перемирье из-за нехватки ресурсов для войны.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Разумеется, Европа не будет напрямую встречаться с путиным, никто уже за стол переговоров с ним не сядет, разумеется, не сядут и США, поэтому нужен кто-то, кто захочет выполнить функцию посредника. Вот лукашенко как раз и пытается предложить себя, заодно, если он посредник, с него снимается достаточно много обвинений, он становится чем-то полезным, за полезность нужно платить. Он пытается выторговать себе место под солнцем в отсутствии Гааги и в отсутствии ответственности», - объясняет Александр Зеленько.

По его словам, это московский сигнал, лукашенко сейчас должен начинать внешнеполитическую работу, изображать из себя вроде как независимого игрока, который будет говорить с путиным, будет готов встретиться с кем-то из посредников западной стороны и начать этот процесс. Тем не менее, констатирует экс-разведчик, все телодвижения лукашенко полностью прописаны и находятся под контролем путина, лукашенко ни одного шага не сделает без распоряжений.

А путин тем временем, объясняет гость программы, задумывается о переговорах, потому что россия не тянет настолько успешно долгую войну, хотя и говорила, что имеет огромное количество ресурсов и может хоть 10, хоть 20, хоть 100 лет воевать, но не получается. К тому же, подчеркивает он, россия начинает терять больше, чем Украина, потому что за Украиной стоит экономика коллективного Запада.

«Скорее всего встреча с Ким Чен Ыном возымела свое действия, потому что 100% путин не получил то, чего хотел. Он действительно хотел получить доступ к Эльдорадо, к Клондайку, неимоверному запасу боеприпасов Северной Кореи, но при этом он не учел простую вещь. Северная Корея имеет грандиозную мечте все-таки присоединить Южную Корею, причем силовым путем. Да, они строят неимоверное количество артиллерии, всего-всего, но для этого им нужны боеприпасы. Ким Чен Ын не может, имея планы нападения на Юную Корею, опустошить свои склады», - заключает Александр Зеленько.

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