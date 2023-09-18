Политолог-международник Дмитрий Левусь объяснил, что украинская формула мира, которую Зеленский представит на Генассамблее ООН, имеет целью не просто окончание войны, но и поддержку мировой безопасности.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

По мнению эксперта, если говорить об украинской формуле мира, она касается не только континента, а всего мира. К тому же, добавляет он, чтобы быть представленной на Генассамблее ООН, ее представляли уже на многих платформах, Украина формировала свою повестку дня и сейчас дошла до самой высокой площадки в мире. Кроме того, отмечает политолог, наша формула мира не оторвана от жизни, ведь ее пункты – ядерная, продовольственная, экономическая безопасность – касаются всех.

«Украина свою повестку дня, при чем не шкурную, чтобы войну прекратить, а глобальную, интересующую мир, и такую, в которой есть вопросы справедливости, представила всему миру. Кстати, ее начали брать, и более того, на нее пришлось реагировать, на нее реагируют все. В частности, это и возможные предложения США по реформированию Совбеза ООН с включением дополнительных постоянных членов в виде Германии, Японии», - отмечает Дмитрий Левусь.

Как он объясняет, когда в мире не стало справедливости, безопасности, появились конкретные предложения Украины. К тому же, добавляет эксперт, на саммите Лиги арабских государств президент Зеленский замечал, что, если кто-то не может поддерживать формулу мира полностью, то есть конкретные пункты, с которыми каждый может и должен работать.

«Эта комплементация очень нужна. Очень важно, что были отдельные тет-а-тет встречи со странами-участницами встречи в Джидде, где говорили по каждому пункту и объясняли каждой делегации, что вы можете не поддерживать всю формулу мира, но не глобальные вопросы ядерной, продовольственной, экологической безопасности и такие вопросы, указанные в уставе ООН, как обеспечение территориальной целостности. А как по-другому? Хитрая у нас формула мира, которая находит свою поддержку во всем мире, потому что она очень адаптивна», - рассуждает Алексей Буряченко.

Как сообщала Politeka, Краев заявил, что на фоне встречи Ким Чен Ына с путиным мы видим, что Германия готова все больше и больше помогать Украине.

Также Politeka писала о том, что Чаленко объяснил, как решить вопрос с зерном и улучшить польско-украинские отношения.