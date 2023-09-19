Тарологиня Елена Бюн сообщила, что ситуация под Бахмутом переменчивая, но в будущем и там будет прорыв ВСУ, а вот от Волновахи россияне собираются отступать.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Действительно ли Украина может до наступления зимы разорвать сухопутный коридор с Крымом? К чему вообще Буданов сделал это заявление?

По принципу «готовьтесь» это высказывание. Готовьтесь. Это для россиян было сказано. Может, подумайте и как-то с меньшими потерями это все сделать? Или же вы хотите больших потерь?

Как сейчас отреагирует россия? Что в планах у военного руководства врага?

Знаете, тут как они отреагируют? Информация. Тут у нас и так куча проблем, а ты, Буданов, еще с этой информацией. По принципу такому. Ну, негативно. Но тут вообще они стоят, их обложили со всех сторон. Видимо, то, что внутри происходит, то, что на фронте происходит, тут они уже каждый день ждут, что еще будет, какая еще информация появится, какая еще.

Что сейчас происходит на Донецком направлении? Какая судьба Бахмута и Волновахи?

Тяжело, там еще продолжается борьба. Ситуация переменчивая. Все время показывает, что пока не быстро, еще надо дойти. Но тут идет по плану, тут понятно, надо учитывать и ресурсы, которые задействованы, чтобы не перебрасывать туда больше, потому что там они нужнее, где идет наступление. Это все взаимосвязано.

Пока еще так же, потому это быстро пойдет, и будут более быстрые успехи. Это то, что касается Бахмута. Там все стабильно, может, кому-то хотелось бы быстрее, но надо понимать ситуацию, что у нас не столько народу, как ложится с той стороны. Мы бережем своих людей.

А Волноваха? Что там сейчас происходит? Что там делают оккупанты?

Минируют. Они как-то уже готовятся к отходу, и отход не за горами, это бегство. Ну, минируют, по Иллюзии понимают, что они там не будут. Возвращение идет Волновахи.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что саммит G20 действительно разочаровал, но это было ожидаемо, учитывая, что Индия играет с россиянами в свою игру.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский объяснил, можно ли сегодня восстановить ядерный статус Украины.