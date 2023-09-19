Политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко написал о важности приоритетов в государственной эконономике.

Главная задача сейчас — это армия. И в частности покупка дронов. Он отметил, что тысячи дронов FPV «здесь и сейчас спасут тысячи украинских патриотов, которые смогут вернутся в свои семьи, родить детей, а те других, а те следующих. Целые поколения, целые рода будут спасены, сотни тысяч и, а может, и миллионы украинцев получат шанс на жизнь в будущем, только потому что конкретный солдат выживет здесь и сейчас».

Поэтому, по мнению Романенко, вместо того, чтобы тратить деньги на патриотические сериалы нужно закупать дроны, которые спасут жизни.

“Лучший способ развивать патриотизм сегодня в Украине - это оставить максимальное количество в живых украинских патриотов, которые защищают Украину. Конкретно это солдаты и офицера за каждым, я подчеркиваю, за каждым в ближайшие полгода-год будет гоняться дрон-камикадзе. И каннибалы-распильщики все время давят на патриотизм, что дескать без духовных скрепов, без сериальчиков с глупыми сюжетными линиями, которые обходятся в десятки миллионов гривен войну не выиграть. А я скажу, что войну не выиграть без живых патриотов”, - написал Романенко.

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