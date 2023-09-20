Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что украинцы могут получить субсидии, даже если у них задолженность по коммуналке.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Как оформить субсидию онлайн? Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться или авторизоваться, то есть зайти на «Дию» с помощью электронной подписи или BankID, как мы это уже привыкли делать», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, далее необходимо выбрать пункт с услугами и раздел с пенсиями, льготами и пособиями. Как отметила Эльвира Кириленко, далее необходимо для получения субсидии просто заполнить все данные, которые запрашивает «Дия», и проверить их корректность.

«И если у вас есть долг хотя бы по одному пункту коммуналки, вы все равно можете получить субсидию для того, чтобы оплатить другие категории коммунальных услуг по скидочной цене», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, новое подорожание ударит по украинцам, цены взлетят на популярные продукты: чем стоит запастись.

Также Politeka сообщала, что денежную помощь в 3,1 тыс. грн можно получить до 1 ноября: кому назначаются выплаты.