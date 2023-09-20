Необходимо снять ограничения, которые ставятся перед правоохранительными органами и спецслужбами по расследованию коррупционных дел

Эксрадник офиса президента Алексей Арестович рассказал свое видение, как можно победить коррупцию в Украине.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Он выдвигает предложения по вознаграждению для лиц, раскрывающих факты коррупции, и установлению презумпции виновности для чиновников.

Арестович считает, что необходимо снять ограничения, которые ставятся перед правоохранительными органами и спецслужбами по расследованию коррупционных дел. Он предлагает установить гарантированную премию для конкретной группы сотрудников, успешно раскрывающих преступления, и эта премия будет составлять 1% от раскрытой суммы преступления. Таким образом, создаются стимулы для борьбы с коррупцией и поддержания справедливости.

"Максимальное упрощение правил и регуляций (прежде всего новый либеральный Таможенный и Налоговый кодексы, администрирование налогов и сборов не должно превышать по времени получаса в неделю и быть преимущественно автоматической функцией). Воспитание в обществе нетерпимости к коррупции, начиная с детского сада", - написал Арестович.

Кроме того, он предлагает ввести презумпцию виновности для чиновников и членов их семей. Это означает, что в случае обвинения чиновника в коррупции будет считаться, что он виноват, пока не будет доказана оборонная позиция. Эта идея направлена ​​на повышение ответственности среди чиновников и предотвращение коррупции в их окружении, способствуя большей прозрачности и честности в деятельности государственных служащих.

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