Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Это чистая шизофрения грузинских властей. Чтобы вы понимали, грузинские ребята, которые сейчас сражаются за нашу страну, не могу сказать, что все, но большинство не поддерживают ни Саакашвили, ни команду Саакашвили», - отмечает Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет эксперт, в список обвинений каким-то образом попал Мамука, а его он знает лично и может сказать, что это очень серьезный и сдержанный человек, он негативно относится к Саакашвили и его людям, а также выступает в Европе, поэтому какими-то мятежами в Грузии бы точно не занимался.

Тем не менее, рассуждает эксперт, не просто так этот бред о мятежем с участием Украины вбрасывается сейчас. Как он отмечает, сегодня парламент Грузии рассматривает импичмент президентке Зурабишвили, а между тем Великобритания хочет запретить даже транзитные перелеты грузин через свою территорию, к чему, очевидно, в ближайшее время присоединятся и другие государства.

«И это будет такое громкое событие. Все понимают и мы знаем, как выбирают президента Грузии, это не выборы, это голосует парламент. Поэтому, чтобы закрыть эту историю, чтобы об этом никто не говорил, вот придумали какую-то историю о госперевороте, чистый бред», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, что будет с гривной, когда НБУ отпустит курс доллара.

Также Politeka писала, что у столичного предпринимателя отобрали бизнес за время его пребывания на фронте.