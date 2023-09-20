Об этом он рассказал на своем канале.

«В Чечне сейчас единоличное правление Кадырова и его клана. На всех ключевых должностях либо его родственники, либо его друзья. Все многочисленные ближние или дальние родственники пристроены, они все в министерствах, они все с хорошими зарплатами», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, фонд Кадырова собирает колоссальные деньги, кремль вливает туда бюджет, другие регионы могут только позавидовать. Как отметил Борис Тизенгаузен, у Кадырова есть своя армия, свой спецназ. То есть в Чечне идет максимальное расслоение очень богатых и очень бедных людей.

«В Чечне абсолютно нет свободы слова, там жестко наказывают и преследуют всех инакомыслящих, представителей ЛГБТ-сообщества, тех, кто пытается говорить правду, пытается защищать права других людей», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, безопасность станет критической: ВСУ готовят новую ловушку для оккупантов на юге, эксперт раскрыл детали.

Также Politeka сообщала, что подход к Бахмуту практически невозможен: давление на юге усилилось, где больше всего обострилась ситуация.