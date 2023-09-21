Тарологиня Людмила Хомутовская сообщила, что скорая смерть кадырова активирует процесс отделения Ичкерии от рф, там уже есть лидер, готовый побороться за независимость.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

кадыров в это время уже готовится на тот свет на встречу с кобзоном. В каком сейчас состоянии кадыров? Жив ли он или мертв?

Я не поддерживаю идею, что он мертв. Он находится в тяжелом состоянии. Как я понимаю, там делают все, что можно и нельзя. Очень много Мечей, я думаю, что еще какие-то операции могут делать, но он движется конкретно в направлении смерти, здесь ничего не поможет. И здесь нет разницы, на неделю больше он проживет или меньше, все, там уже его ждут.

Смерть кадырова запустит процесс отделения Ичкерии от россии? Станет ли Ичкерия Ичкерией или останется чечней?

100%. Это максимальный шанс, который выпадает вообще раз в 100 лет. При этом там сошелся такой момент, что силы готовы. К этому готовились и есть некий лидер, готовый поднять, готовый побороться. Это перекресток развития, собралось все и это суперуникальное время.

Готов ли кремль потерять Ичкерию из своего поля зрения?

Я не могу сказать, что они готовы, потому что какое-то еще сопротивление там в любом случае будет. Но есть какое-то понимание, что они не справятся.

Что с войском кадырова? Что ждет его войско? Повторят ли они судьбу «вагнера»?

Я не уверена, что это будет именно судьба «вагнера». Они будут как бы защищать какие-то идеалы и т.д., и там они закончат на поле боя. Но это больше касается именно своей страны.

А раскол в его войске возможен?

Вот этот новый лидер так интересно поведет политику, там будет какое-то обращение, что они один народ одной веры, даже там будет предложение стать по разные стороны баррикад и очень большое количество перейдет, но останутся и те, кто будет защищать. Нам это аргументируют тем, что есть какие-то новые и старые. И те, что старые, может, каким-то образом связаны с семьей кадырова, потому что здесь какие-то кровные связи, вот те не перейдут.

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