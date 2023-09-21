Ведущий Атмолог ЭVA объяснила, что природа вокруг нас – это энергоинформационное пространство, с которым мы должны общаться как равные, а не вести себя как паразиты.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сегодня планета, на которой мы с вами живем, не просто стала вращаться быстрее, а стала излучать уже совсем иной частоты, считайте, уже во сколько раз, энергию. То есть повышается сознание, эмоция, повышается энергетическое состояние.

И поэтому сегодня люди очень быстро должны вспомнить, что мы – часть этой экосистемы, которая очень долго вела себя как паразит. А мы должны занять свое место в этой экосистеме, понять, кто мы и что мы, начинать общаться с сознанием нашей планеты, с природой.

Помните, как в детстве, в сказочках, бежала там какая-то Маша и спрашивала у яблоньки, у реки, у облака, мы такие ха-ха-ха, но так и есть. Мы живем в энергоинформационном пространстве, с этим всем можно и нужно общаться.

Что касается одухотворения природы, да, оно уже происходит, оно уже просыпается, действительно нас ждут физические изменения в природе, она будет становиться более живой, мы будем это понимать и отбывать.

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